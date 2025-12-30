Il Monza su Lorenzo Venturino del Genoa: chieste informazioni per il giocatore classe 2006.

Il Monza guarda in casa Genoa per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili monitorati dal club c’è Lorenzo Venturino, esterno classe 2006, per il quale nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti esplorativi tra le due società. Il Monza ha chiesto informazioni per capire la disponibilità del club rossoblù a lasciar partire il giocatore in questa sessione di mercato.

Venturino è uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile del Genoa. Dopo la promozione in prima squadra nella scorsa stagione, l’esterno ha fatto il suo esordio in Serie A il 17 gennaio 2025 contro la Roma, togliendosi anche la soddisfazione dei primi gol nel massimo campionato con una doppietta decisiva nella vittoria sul campo del Bologna nell’ultima giornata di campionato.

In questa stagione, però, lo spazio a disposizione è stato basso: due presenze in Serie A, contro Lazio e Parma, e tre in Coppa Italia contro Vicenza, Empoli e Atalanta, per un totale di 105 minuti complessivi.

Anche Daniele De Rossi, nelle scorse settimane, aveva sottolineato il valore del giovane esterno, ammettendo però la forte concorrenza interna: “Meriterebbe più spazio, ma qui siamo tanti”.