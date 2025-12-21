Coppa d’Africa, le classifiche dei gironi: si parte con Marocco-Comore

Il trofeo della Coppa d’Africa (IMAGO)

La classifica aggiornata dei gironi di Coppa d’Africa

È ufficialmente iniziata la Coppa d’Africa, con Marocco-Comore ad aprire la trentacinquesima edizione della storia. Allo stadio Moulay Abdallah il via a un mese di calcio e spettacolo, che determinerà la squadra che succederà alla Costa d’Avorio nell’albo d’oro.

Tanta attesa per la Nazionale di Regragui, reduce dalla vittoria nella Coppa Araba, padrone di casa e che vuole dare continuità al quarto posto di Qatar 2022, in attesa dei Mondiali in estate. Discorso opposto per la Nigeria di Osimhen, che dopo la delusione dalla mancata qualificazione per USA, Messico e Canada vuole provare a ripartire grazie alla Coppa d’Africa.

Le 24 Nazionali partecipanti sono divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Agli ottavi, oltre alle prime due di ogni raggruppamento, accedono anche le quattro migliori terze. Una regola che spesso ha portato grandi sorprese: per informazioni chiedere alla Costa d’Avorio nel 2023, che si qualificò per gli ottavi con soli tre punti nel girone e finì per trionfare davanti al pubblico di casa.

Di seguito le classifiche aggiornate di ogni girone della Coppa d’Africa.

La classifica dei gironi della Coppa d’Africa

GIRONE A

Marocco 3* Mali 0 Zambia 0 Comore 0*

*Una partita in più

GIRONE B

Angola 0 Egitto 0 Sudafrica 0 Zimbabwe 0

GIRONE C

Nigeria 0 Tanzania 0 Tunisia 0 Uganda 0

GIRONE D

Benin 0 Botswana 0 Repubblica Democratica del Congo 0 Senegal 0

GIRONE E

Algeria 0 Burkina Faso 0 Guinea Equatoriale 0 Sudan 0

GIRONE F

Camerun 0 Gabon 0 Costa d’Avorio 0 Mozambico 0