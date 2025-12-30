Napoli, Venezia su Ambrosino: piace anche a Cagliari e Pisa
Il Venezia su Ambrosino del Napoli: sull’attaccante anche Cagliari e Pisa.
Il futuro di Giuseppe Ambrosino potrebbe essere lontano da Napoli nella seconda parte della stagione. L’attaccante di proprietà del club azzurro è al centro di diversi interessamenti, con il Venezia che al momento spinge maggiormente.
La società arancioneroverde sta spingendo per chiudere l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, formula che consentirebbe ad Ambrosino di trovare continuità e minuti in un contesto ambizioso.
Attenzioni però anche dalla Serie A. Infatti, l’attaccante piace al Cagliari, dove potrebbe ritrovare il direttore sportivo Angelozzi, che l’ha avuto a Frosinone, e al Pisa, che segue con interesse l’evolversi della situazione.
La decisione definitiva sul futuro di Ambrosino è attesa nei prossimi giorni.