Manchester City, Semenyo più vicino: pronta l’offerta per pagare la clausola rescissoria

Il Manchester City sempre più vicino a Semenyo: i Citizens pronti a versare la clausola rescissoria.

Il Manchester City è pronto a inaugurare il mercato invernale con un’operazione di alto profilo. Il nome in cima alla lista di Pep Guardiola è quello di Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth protagonista di una stagione di grande livello in Premier League.

Come confermato anche da Sky Sport UK, i Citizens sarebbero disposti a versare 74,5 milioni di euro per attivare la clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2000, autore finora di nove gol in campionato. Un investimento importante che conferma la volontà del City di rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione.

Per il Bournemouth si tratterebbe di una plusvalenza straordinaria: Semenyo era arrivato nel 2023 dal Bristol per 10,5 milioni di euro, e una sua eventuale cessione rappresenterebbe uno degli affari più rilevanti della storia recente delle Cherries.

Nel frattempo, il futuro dell’attaccante ghanese resta sullo sfondo del campo: Semenyo è sceso regolarmente in campo per la sfida contro il Chelsea, rendendosi anche protagonista con due rimesse laterali balistiche.

Iraola: “Non è l’ultima partita che giocherà con noi”

L’allenatore delle Cherries, Andoni Iraola, svela che non è stato il match con il Chelsea quello di addio: “È un giocatore fondamentale e resterà con noi. Non è l’ultima partita che ha giocato”.

Per il Bournemouth, infatti, ci sarà un match molto complicato al Vitality Stadium: il 3 gennaio arriva l’Arsenal, diretta concorrente proprio del Manchester City nella corsa al titolo.