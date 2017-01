Milan, slitta a domani la decisione dell'Everton su Deulofeu: le ultime

Servirà qualche ora in più, mentre l'asse di mercato rimane caldo e vivo, per conoscere il futuro di Gerard Deulofeu. E' infatti slittata almeno a domani la parola fine (positiva o negativa) sulla trattativa che potrebbe portare l'ex Barcellona dall'Everton al Milan. Oggi, comunque, sono stati avviati contatti diretti tra le due società, a colloquio per provare a trovare una soluzione. La trattativa, dunque, è ancora in corso, mentre i rossoneri rimangono fiduciosi data la volontà del giocatore, che ha chiaramente fatto capire di voler iniziare una nuova avventura. Everton e Milan, l'affare continua. Gerard Deulofeu aspetta il suo possibile futuro a tinte rossonere.