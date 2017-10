Ancora un risultato deludente, il Milan non esce dal periodo negativo e non arriva la svolta auspicata da Montella. Complice anche l'espulsione di Bonucci, i rossoneri non sono riusciti ad avere la meglio sul Genoa e si sono fermati sullo 0-0. Dalla società rossonera filtra comunque la linea della fiducia a Vincenzo Montella: nessun cambio in panchina, in attesa della partita di mercoledì contro il Chievo.