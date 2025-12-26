Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione contro il Pisa

Redazione 26 Dicembre 2025
Fabio Miretti, Juventus (Imago)

La probabile formazione schierata da Luciano Spalletti per la sfida tra Pisa e Juventus della 17esima giornata di Serie A.

A chiudere il sabato della 17esima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Pisa e Juventus con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45.

I padroni di casa arrivano al match dopo il pareggio in trasferta contro il Cagliari.

Gli ospiti invece si presentano dopo la vittoria casalinga contro la Roma. I bianconeri dovranno però fare ancora i conti con gli infortunati. Conceição e Cabal infatti non ce la fanno e stanno lavorando ancora a parte. Buone notizie per McKennie che invece torna a disposizione.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Spalletti.

Spalletti potrebbe schierare in campo alcune novità per la trasferta in Toscana. In porta confermato Di Gregorio. Difesa a tre con Bremer centrale e Kalulu e Koopmeiners esterni. A centrocampo dovrebbe tornare McKennie che si è allenato in gruppo con la squadra nella rifinitura alla Continassa. Con lui ci saranno Locatelli, Thuram e Cambiaso.

Juventus, Weston Mckennie (imago)

La novità di Spalletti potrebbe essere Miretti titolare al fianco di Yildiz: l’ex Genoa è in ballottaggio con Kostic. Se però non dovesse giocare allora McKennie sarebbe il trequartista, con Cambiaso e destra e lo stesso Kostic a sinistra. In attacco rimane il ballottaggio tra David e Openda.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Dove vedere in tv e streaming

La partita tra Pisa e Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, NOW TV e DAZN.

Il match sarà visibile anche in streaming attraverso l’app di Sky Go, NOW TV e DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.