Il centrocampista non ci sarà per la sfida contro il Parma.

Amir Richardson non partirà con la Fiorentina per la sfida contro il Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

La motivazione è di natura tecnica, quindi non c’è alcun infortunio del centrocampista marocchino.

Di seguito i convocati di Paolo Vanoli: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Martinelli, Nicolussi, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Sohm, Viti.

Fiorentina che nell’ultima uscita in Serie A ha trovato il primo successo in campionato battendo per 5-1 l’Udinese. Una vittoria che ha interrotto il ritiro ma non il silenzio stampa, che il club ha voluto mantenere anche dopo la partita.