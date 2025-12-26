Parma, interesse per Hampus Skoglund dell’Hammarby
Le ultime
In casa Parma torna di moda il nome di Hampus Skoglund dell’Hammarby.
Seguito già nella sessione di calciomercato estiva, infatti, il difensore svedese classe 2004 è tornato tra i pensieri della società.
Cresciuto proprio nelle giovanili del club, Skoglund ha collezionato oltre 70 presenze tra i professionisti (di cui 4 nelle gare di qualificazione in Conference League).
Cuesta e il Parma pensano dunque al centrale in vista della prossima finestra di mercato.