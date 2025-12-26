La probabile formazione scelta da Maurizio Sarri per la sfida tra Udinese e Lazio, valida per la 17esima giornata di Serie A.

La Serie A non si ferma nemmeno nelle festività natalizie e Udinese e Lazio sono pronte a scendere in campo per la 17esima giornata. L’appuntamento è fissato alle 18 di sabato 27 dicembre.

I padroni di casa cercano il riscatto dopo il brutto ko per 5-1 in trasferta contro la Fiorentina. L’allenatore bianconero, come ha detto in conferenza stampa, conta su Nicolò Zaniolo sicuro che farà una grande partita.

Gli ospiti invece si presentano a Udine dopo il pareggio nella scorsa giornata all’Olimpico contro la Cremonese.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Maurizio Sarri.

Lazio, la probabile formazione contro l’Udinese

Buone notizie per Maurizio Sarri che dovrebbe recuperare Isaksen per la partita con l’Udinese. In porta ci sarà Provedel. Difesa a quattro con Gila e Romagnoli centrali affiancati da Marusic e Pellegrini esterni. A centrocampo ci sarà Cataldi accompagnato da Belahyane e Vecino. Il tridente d’attacco sarà formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Udinese e Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Il match sarà visibile anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.