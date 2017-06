Diego Costa elogia il Milan: "Un club fantastico con una storia impressionante"

Un futuro prossimo ancora tutto da scrivere per Diego Costa. Ciò che invece accadrà in un futuro magari più lontano invece è ben impresso nei suoi pensieri: tornare all'Atletico Madrid, desiderio che nell'immediato non può realizzarsi a causa del blocco di mercato inflitto proprio ai colchoneros. Così, in attesa di decidere la destinazione per la prossima stagione, nel post partita di Macedonia - Spagna in cui, tra l'altro, è andato anche in gol, ha parlato così l'attaccante spagnolo scaricando la decisione riguardo la sua cessione al Chelsea di Conte: "Sono ancora un giocatore del Chelsea. È il Chelsea che deve decidere il mio futuro. Poi vedrò. L'Atleti è una buona opzione". Il capocannoniere della scorsa Premier però, come riportato dall'account Twitter di Simone Togna, ha parlato anche di Milan: "Il Milan è un club fantastico con una storia impressionante".