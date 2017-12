Champions League, Juan Jesus e l'ironia per quel post di Griezmann felice del sorteggio ad agosto: "No gusta más"

Non proprio i favoriti del girone. Per la Roma, lo scorso 24 agosto, l'Europa League sembrava già una sentenza. Pescate Chelsea e Atletico Madrid nel gruppo di Champions League, i giallorossi a distanza di poco più di tre mesi, invece, hanno chiuso quel girone di ferro da primi in classifica con inglesi e spagnoli alle spalle.

Complice la vittoria di ieri sera all'Olimpico contro il Qarabag ed il contemporaneo pareggio tra Chelsea e Atletico, ecco infatti la Roma qualificarsi come prima forza del gruppo agli ottavi. Un risultato per molti difficile da pronosticare, non per Di Francesco e i suoi che hanno conquistato questo obiettivo. E via social, Juan Jesus non perdona... il difensore ha infatti pubblicato una foto di un post di Griezmann, datato 24 agosto, con l'esito del sorteggio ed un "Me gusta" come didascalia. Adesso è Juan Jesus che ironizza con quello stesso post, commentando così su Instagram: "No gusta más", e ricevendo molti mi piace (tra cui quelli di Dzeko ed un ex giallorosso come Szczesny) e commenti da parte di compagni come Pellegrini e Nainggolan che lasciano una risata sotto quel post. A ricordare che è sempre meglio aspettare prima di cantare vittoria.