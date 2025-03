I gironi delle qualificazioni dei Mondiali 2026: tutte le classifiche e i risultati dei 12 Gruppi di qualificazione della UEFA.

Mentre l’Italia è impegnata nella Nations League, sono cominciate anche le partite per la qualificazione UEFA al Mondiale 2026.

Se alcuni gruppi non sono ancora completi, come proprio quello dell’Italia e della Germania, altri sono invece già definiti e per questo possono scendere in campo.

Ad aprire le danze ci ha pensato Cipro, che ha vinto 2-0 la sfida contro il San Marino valida per il Gruppo H.

Andiamo quindi alla scoperta di tutti i gironi, le classifica e i risultati dei gruppi qualificazione UEFA per il Mondiale 2026.

Mondiali 2026, i gruppi di qualificazione UEFA

Gruppo A

Qualificata dai quarti di finale della Nations League tra Germania-Italia

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Gruppo B

Svizzera

Svezia

Slovenia

Kosovo

Gruppo C

Non qualificata dai quarti di finale di Nations League tra Portogallo-Danimarca

Grecia

Scozia

Bielorussia

Gruppo D

Qualificata dai quarti di finale della Nations League tra Francia-Croazia

Ucraina

Islanda

Azerbaigian

Gruppo E

Qualificata dai quarti di finale della Nations League tra Spagna-Olanda

Turchia

Georgia

Bulgaria

Gruppo F

Qualificata dai quarti di finale della Nations League tra Portogallo-Danimarca

Ungheria

Irlanda

Armenia

Gruppo G

Non qualificata dai quarti di finale di Nations League tra Spagna-Olanda

Polonia

Finlandia

Lituania

Malta

Gruppo H

Cipro 3

Austria 0

Romania 0

Bosnia ed Erzegovina 0

San Marino 0

Gruppo I

Non qualificata dai quarti di finale di Nations League tra Germania-Italia

Norvegia

Israele

Estonia

Moldova

Gruppo J

Belgio

Galles

Macedonia del Nord

Kazakistan

Liechtenstein

Gruppo K

Inghilterra

Serbia

Albania

Lettonia

Andorra

Gruppo L

Non qualificata dai quarti di finale di Nations League tra Francia-Croazia

Repubblica Ceca

Montenegro

Isole Faroe

Gibilterra