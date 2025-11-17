Da 1-3 a 2-2 in pochi secondi: cos’è successo durante Malta-Polonia

Episodio incredibile durante Malta-Polonia: da 1-3 a 2-2 in pochi secondi

L’ex Hellas Verona Karol Świderski ha segnato il gol dell’1-3 contro Malta. L’autore dell’assist è Michał Skóraś, che prima di mandare in porta il compagno ha fatto un tunnel su Adam Magri Overend.

Azione esaltante, che però è stata annullata. Il motivo risiede in un episodio avvenuto pochi secondi prima del gol dei polacchi: nella propria area di rigore, Kiwior ha trattenuto per la maglia Cardona.

Dopo essere andato al VAR, l’arbitro ha quindi deciso di annullare il gol realizzato dalla formazione del CT Urban e di concedere un rigore a Malta.

Rigore calciato e segnato da Teddy Teuma, che ha spiazzato Drągowski e ha portato il risultato sul 2-2. La Polonia è riuscita comunque a strappare i tre punti grazie al gol nel finale di Piotr Zieliński.