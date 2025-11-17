Olanda, esordio in nazionale maggiore per Luciano Valente

Luciano Valente ha esordito con la nazionale maggiore olandese. Aveva giocato fino all’Under 20 con l’Italia

Il suo futuro poteva essere a tinte azzurre e invece c’è l’oranje nel destino di Luciano Valente.

Il classe 2003 ha fatto il suo esordio con la nazionale olandese, entrando in campo al 78′ della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali contro la Lituania, con i suoi avanti 4-0 e già a un passo da un posto nelle competizione.

Il giocatore del Feyenoord, come suggerisce anche il nome italiano, è italo-olandese, e ha vestito la maglia della nostra nazionale con l’Under 19 e l’Under 20, prima di 8 presenze con l’Under 21 oranje.

Nato a Groningen da padre italiano e madre olandese, ha da poco scelto di giocare con la nazionale maggiore del suo Paese di nascita, accettando la chiamata di Koeman. E adesso è anche arrivato il suo debutto.