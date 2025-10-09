Questo sito contribuisce all'audience di

Qualificazioni Europei U21 2027, le classifiche di tutti i gironi

Redazione 9 Ottobre 2025
La situazione aggiornata di tutti i giorni di qualificazione per gli Europei U21

Dopo l’Europeo giocato la scorsa estate, è iniziato un nuovo biennio per le nazionali Under 21, che ora hanno nel mirino la prossima rassegna continentale, quella del 2027.

Sono già cominciati i 9 gironi di qualificazione per la manifestazione, che vedono scendere in campo 51 nazionali europee.

L’Italia è stata inserita in uno dei sei gironi da 6 squadre, con Polonia, Montenegro, Svezia, Macedonia e Armenia.

Ad andare direttamente ai prossimi Europei saranno tutte le prime classificate e le 3 migliori seconde. Le altre 6 seconde classificate, invece, si giocheranno gli ultimi 3 posti ali spareggi.

GRUPPO 1

  • Finlandia 6
  • Spagna 6
  • Romania 4
  • Kosovo 1
  • Cipro 0
  • San Marino 0

GRUPPO 2

  • Portogallo 6
  • Repubblica Ceca 6
  • Bulgaria 4
  • Scozia 3
  • Azerbaigian 1
  • Gibilterra 0

GRUPPO 3

  • Isole Far Oer 9
  • Svizzera 3
  • Islanda 1
  • Estonia 1
  • Francia 0
  • Lussemburgo 0

GRUPPO 4

  • Slovacchia 6
  • Irlanda 6
  • Moldavia 3
  • Inghilterra 3
  • Kazakistan 3
  • Andorra 3

GRUPPO 5

  • Polonia 6
  • Italia 6
  • Montenegro 3
  • Svezia 3
  • Macedonia 0
  • Armenia 0

GRUPPO 6

  • Irlanda del Nord 4
  • Germania 3
  • Grecia 3
  • Georgia 1
  • Lettonia 0
  • Malta 0

GRUPPO 7

  • Norvegia 3
  • Israele 2
  • Olanda 1
  • Bosnia Erzegovina 1
  • Slovenia 0

GRUPPO 8

  • Ucraina 3
  • Croazia 1
  • Ungheria 1
  • Turchia 1
  • Lituania 1

GRUPPO 9

  • Danimarca 3
  • Austria 3
  • Belgio 1
  • Bielorussia 1
  • Galles 0

 