Qualificazioni Europei U21 2027, le classifiche di tutti i gironi

La situazione aggiornata di tutti i giorni di qualificazione per gli Europei U21

Dopo l’Europeo giocato la scorsa estate, è iniziato un nuovo biennio per le nazionali Under 21, che ora hanno nel mirino la prossima rassegna continentale, quella del 2027.

Sono già cominciati i 9 gironi di qualificazione per la manifestazione, che vedono scendere in campo 51 nazionali europee.

L’Italia è stata inserita in uno dei sei gironi da 6 squadre, con Polonia, Montenegro, Svezia, Macedonia e Armenia.

Ad andare direttamente ai prossimi Europei saranno tutte le prime classificate e le 3 migliori seconde. Le altre 6 seconde classificate, invece, si giocheranno gli ultimi 3 posti ali spareggi.

Qualificazioni Europei U21, le classifiche di tutti i gironi

GRUPPO 1

Finlandia 6

Spagna 6

Romania 4

Kosovo 1

Cipro 0

San Marino 0

GRUPPO 2

Portogallo 6

Repubblica Ceca 6

Bulgaria 4

Scozia 3

Azerbaigian 1

Gibilterra 0

GRUPPO 3

Isole Far Oer 9

Svizzera 3

Islanda 1

Estonia 1

Francia 0

Lussemburgo 0

GRUPPO 4

Slovacchia 6

Irlanda 6

Moldavia 3

Inghilterra 3

Kazakistan 3

Andorra 3

GRUPPO 5

Polonia 6

Italia 6

Montenegro 3

Svezia 3

Macedonia 0

Armenia 0

GRUPPO 6

Irlanda del Nord 4

Germania 3

Grecia 3

Georgia 1

Lettonia 0

Malta 0

GRUPPO 7

Norvegia 3

Israele 2

Olanda 1

Bosnia Erzegovina 1

Slovenia 0

GRUPPO 8

Ucraina 3

Croazia 1

Ungheria 1

Turchia 1

Lituania 1

GRUPPO 9

Danimarca 3

Austria 3

Belgio 1

Bielorussia 1

Galles 0