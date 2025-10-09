Qualificazioni Europei U21 2027, le classifiche di tutti i gironi
La situazione aggiornata di tutti i giorni di qualificazione per gli Europei U21
Dopo l’Europeo giocato la scorsa estate, è iniziato un nuovo biennio per le nazionali Under 21, che ora hanno nel mirino la prossima rassegna continentale, quella del 2027.
Sono già cominciati i 9 gironi di qualificazione per la manifestazione, che vedono scendere in campo 51 nazionali europee.
L’Italia è stata inserita in uno dei sei gironi da 6 squadre, con Polonia, Montenegro, Svezia, Macedonia e Armenia.
Ad andare direttamente ai prossimi Europei saranno tutte le prime classificate e le 3 migliori seconde. Le altre 6 seconde classificate, invece, si giocheranno gli ultimi 3 posti ali spareggi.
Qualificazioni Europei U21, le classifiche di tutti i gironi
GRUPPO 1
- Finlandia 6
- Spagna 6
- Romania 4
- Kosovo 1
- Cipro 0
- San Marino 0
GRUPPO 2
- Portogallo 6
- Repubblica Ceca 6
- Bulgaria 4
- Scozia 3
- Azerbaigian 1
- Gibilterra 0
GRUPPO 3
- Isole Far Oer 9
- Svizzera 3
- Islanda 1
- Estonia 1
- Francia 0
- Lussemburgo 0
GRUPPO 4
- Slovacchia 6
- Irlanda 6
- Moldavia 3
- Inghilterra 3
- Kazakistan 3
- Andorra 3
GRUPPO 5
- Polonia 6
- Italia 6
- Montenegro 3
- Svezia 3
- Macedonia 0
- Armenia 0
GRUPPO 6
- Irlanda del Nord 4
- Germania 3
- Grecia 3
- Georgia 1
- Lettonia 0
- Malta 0
GRUPPO 7
- Norvegia 3
- Israele 2
- Olanda 1
- Bosnia Erzegovina 1
- Slovenia 0
GRUPPO 8
- Ucraina 3
- Croazia 1
- Ungheria 1
- Turchia 1
- Lituania 1
GRUPPO 9
- Danimarca 3
- Austria 3
- Belgio 1
- Bielorussia 1
- Galles 0