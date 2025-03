Mondiale 2026, le squadre qualificate

Le squadre già qualificate per i Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada

I Mondiali 2026 si avvicinano e la corsa per la qualificazione è in pieno svolgimento.

Con l’espansione del torneo a 48 squadre, le aspettative sono più alte che mai, e numerosi team stanno combattendo per guadagnarsi un posto in quella che si preannuncia come una delle edizioni più spettacolari della storia.

Non solo per quanto riguarda lo spettacolo in campo, ma anche con quanto promesso prima delle gare con spettacoli musicali, di luci e tanto altro. Al momento, però, solo alcune squadre hanno già conquistato il loro pass, mentre altre continuano a lottare nelle fasi di qualificazione in tutto il mondo.

Ecco, di seguito, le squadre già qualificate e quelle che sono ancora in corsa per un posto per la competizione più ambita del Mondo, considerato il sogno di tutti i calciatori. Quelle dei Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Mondiali 2026, tutte le squadre qualificate

Si inizia a delineare il piano per le squadre qualificate al Mondiale 2026. Al momento, la prima a staccare il pass per la competizione più importante a livello di nazionali è il Giappone. Si aggiungono poi le nazionali ospitanti:

Stati Uniti;

Messico;

Canada;

Giappone.