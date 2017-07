Juventus, Marotta: "La 10 a Bernardeschi? Valuteremo in questi giorni. Bonucci ha fatto una scelta. Matuidi..."

Durante la presentazione del calendario della Serie A 2017/2018, l'ad della Juventus Beppe Marotta ha parlato di mercato, tra l'arrivo di Bernardeschi e quello possibile di Matuidi: "Bernardeschi? Un talento che volevamo fortemente, dalle qualità non solo tecniche ma anche umane e professionali. L'abbiamo preso anche per consolidare lo zoccolo duro di campioni italiani che ci ha fatto vincere in questi anni: lui campione lo diventerà se sarà in grado di sfruttare le sue qualità . La 10? E' una maglia pesante, lo valuteremo in questi giorni. Ci sarà un confronto tra noi e lui, per non esporlo a troppe responsabilità . Matuidi? Prendere un centrocampista d'esperienza è un nostro obiettivo, questa non è la sede adatta per fare nomi".

Chiusura su Bonucci: "Abbiamo assecondato una sua volontà di trasferirsi al Milan, è stata una cosa veloce anche se magari c'era il sentore. Ha fatto una scelta umana e professionale, frutto di motivazioni che sono venute meno. E' andato via un campione, ma ne sono rimasti altri. Sono fiducioso perché ne abbiamo altri molto forti in difesa e abbiamo dei giovani interessanti che cresceranno magari come ha fatto lui, che è diventato un campione alla Juventus".