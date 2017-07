Calciomercato | Torino, lo Zenit insiste per Bonifazi

Una stagione in B in prestito alla Spal terminata con la promozione. Ed ora per Kevin Bonifazi il futuro può essere lontano dall'Italia. Lo Zenit infatti insiste per il difensore di proprietà del Torino e fa sul serio per lui. I russi sono pronti a prenderlo, presto potrebbero presentare un'offerta (sui 7/8 milioni) e sarà da vedere se i granata accetteranno o meno. Il futuro di Bonifazi è ancora tutto da decidere.