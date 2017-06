Calciomercato | Torino, da Imbula a Vermaelen: il punto

Nel giorno di Salvatore Sirigu (ufficiale), il Torino si continua a muovere in entrata. E il primo nome è quello di Giannelli Imbula, che piaceva a gennaio: per il centrocampista dello Stoke City, però, la trattativa è complicata. Un altro nome a metà campo è quello del classe 1994 Nathaniel Chalobah, ex Napoli e di proprietà del Chelsea. E per Vermaelen il Toro attende una risposta dal Barcellona. Nomi internazionali per regalare a ihajlovic una squadra più competitiva: il Torino lavora sul mercato.