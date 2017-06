Calciomercato | Schick, tra i dettagli dell'operazione Samp-Juve e il retroscena con il PSG

Tutti pazzi per Patrik Schick. Ma ormai da un paio di giorni è stato trovato l'accordo con la Juventus per il trasferimento dell'attaccante blucerchiato in bianconero. Affare fatto dunque, ma a prendere il ceco ci ha provato anche il Paris Saint Germain: c'è stato infatti un tentativo in extremis del club parigino che ha offerto 35 milioni di euro alla Sampdoria. Il giocatore però ha tenuto fede alla parola data alla Juventus, senza dunque tradire fiducia e accordi con i bianconeri.



Il costo finale di Schick sarà superiore a quello della clausola che era di 25 milioni di euro e da versare tutti in un'unica soluzione. Il prezzo finale sarà di 30 milioni di euro, poiché il primo anno sarà preso in prestito con obbligo di riscatto (obbligo al secondo anno a 30 milioni di euro). Ed il pagamento, con questa formula, sarà dilazionato in 4 anni.