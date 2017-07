Calciomercato | Sassuolo, incontro in corso con l'agente di Paletta

Idea concreta, profilo che piace, un rinforzo per la difesa del Sassuolo potrebbe essere Gabriel Paletta. E' in corso in questi minuti un incontro tra il direttore dell'area tecnica della società neroverde Guido Angelozzi e l'agente del difensore del Milan. Attesi sviluppi, l'agente di Gabriel Paletta a colloquio con il Sassuolo.