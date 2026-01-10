Fiorentina, Pablo Marí ha lasciato il Viola Park: lo aspetta l’Al-Hilal

Il difensore spagnolo ha lasciato il centro di allenamento della squadra allenata da Paolo Vanoli: ad aspettarlo c’è Simone Inzaghi.

Pablo Marí ha lasciato il Viola Park, centro di allenamento della Fiorentina. Nel suo futuro, come raccontato nelle scorse ore, c’è l’Al Hilal.

Il club allenato da Simone Inzaghi, dopo averci provato per De Vrji e Acerbi, ha scelto il classe 1993 per rinforzare il reparto difensivo.

Lo spagnolo lascia così l’Italia dopo 3 anni e mezzo. Oltre alla Fiorentina, in cui ha giocato per circa un anno, ha vestito la maglia del Monza prima in prestito dall’Arsenal e poi a titolo definitivo.

Con la maglia viola sono 29 le presenze con 6 ammonizioni per il difensore che è arrivato a Firenze nella passata stagione.