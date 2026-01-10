Le parole dell’allenatore giallorosso dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo di Grosso nel match valido per la ventesima giornata di A.

La Roma supera nel secondo tempo il test Sassuolo e vola a 36 punti in classifica in attesa delle altre partite. Apre Manu Kone e chiude Soule in una partita non scontata per i giallorossi.

Di questo e tanto altro ha parlato ai microfoni di DAZN Gian Piero Gasperini nel post partita.

L’allenatore della Roma ha aperto analizzando il match: “Il primo tempo avevamo fatto una bella prestazione ma siamo stati imprecisi negli ultimi 20 metri, nel secondo siamo stati molto più convinti. Ho iniziato a vedere quello che facciamo in allenamento“. Su Dybala: “Sono contento così, deve continuare a divertirsi giocando. Arriverà e ritroverà la forza nel tiro“

Di seguito le dichiarazioni complete.

Roma, le parole di Gasperini

Sul mercato è piuttosto chiaro: “Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa. Voglio parlare dei miei calciatori che stanno dando il massimo. Non va bene parlare di giocatori che stanno in un’altra squadra. Vedo squadre che presentano giocatori e poi ne parliamo, qui passiamo mesi a parlarne. Così alimentiamo trasmissioni e media”

Su Kone, uscito dolorante dopo un contrasto: “Vedremo domani, è stato sfortunato. Sono colpi che ti impediscono di continuare, dispiace per lui ma non credo sia un guaio muscolare”. Sul secondo gol di Soule ha commentato chiudendo: “Ho provato già a inizio campionato questa possibilità, in quella zona di campo può dare fantasia e creatività, stasera è stato molto bravo e gli chiedo di essere più lucido, però bravo davvero”.