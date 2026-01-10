Milan, un altro Ibrahimović all’Ajax: Maximilian si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

L’operazione tra Milan e Ajax per Maximilian Ibrahimović è allo scambio dei documenti: prestito con diritto di riscatto

A distanza di quasi 22 anni, un altro Ibrahimović vestirà la maglia dell’Ajax.

La trattativa tra il club di Amsterdam e il Milan per Maximilian Ibrahimović, primogenito di Zlatan, è infatti allo scambio dei documenti. Il figlio d’arte si trasferirà in Olanda, seguendo così le orme del padre, in prestito con diritto di riscatto, con i rossoneri che conservano anche una percentuale sulla futura rivendita.

Il classe 2006 si è messo in luce con il Milan Futuro prima in Serie C e ora in Serie D, dove ha collezionato 5 gol e 4 assist in 16 partite. L’esterno svedese è pronto per il trasferimento in uno dei club più importanti a livello internazionale.