Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta (IMAGO)

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a pochi minuti dalla sfida contro il Torino

Ci è voluto un po’, ma l’Atalanta è tornata a volare. I nerazzurri, che erano partiti a rilento in questo campionato, con il cambio in panchina hanno ritrovato il giusto ritmo per poter puntare alle coppe europee – come dimostrato dalle 5 vittorie nelle ultime 6 partite.

La squadra di Palladino vuole ora continuare la rincorsa verso le posizioni alte della classifica, a partire dalla sfida di questa sera contro il Torino, prima della quale l’ad Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente bergamasco ha inizialmente dichiarato: “Tutte le partite sono complicate, stasera sarà difficile. Come sempre nel campionato italiano ogni sfida nasconde delle insidie, ci vorrà la miglior Atalanta per portare a casa punti per noi molto importanti”.

Sul mercato ha risposto: “Numericamente siamo una squadra abbondante, dispiace stasera non avere a disposizione alcuni giocatori ma numericamente siamo a posto“.

Infine, Percassi ha parlato degli obiettivi a lungo termine del club: “La posizione dell’Atalanta al momento è importante, vogliamo continuare a fare bene. Como e Bologna sono buone squadre, ma siamo in pochissimi punti. Sappiamo che per raggiungere determinate posizioni bisogna avere continuità.

Noi non vogliamo avere rimpianti alla fine di questa stagione, dobbiamo affrontare tutte le partite con grande entusiasmo. Sappiamo che la testa è la cosa più importante, su cui dobbiamo lavorare per avere continuità. Ci vogliamo giocare queste posizioni perché pensiamo di poter far bene”.