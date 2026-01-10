Atalanta, Pasalic segna contro il Torino e scoppia in lacrime: la dedica per il padre
Mario Pasalic ha chiuso la partita tra Atalanta e Torino con il gol del 2-0 nel recupero, scoppiando poi in lacrime
Gioco, partita, incontro. Ci ha pensato Mario Pasalic a chiudere Atalanta-Torino, con il gol del 2-0 segnato esattamente all’ultimo pallone del match.
Rete seguita da un’esultanza molto emozionante del giocatore croato, che è scoppiato in lacrime indicando il cielo con le braccia. Una chiara dedica al padre scomparso qualche settimana fa.
Dopo il gol tutti i compagni sono andati ad abbracciare il centrocampista, visibilmente emozionato anche dopo il fischio finale.