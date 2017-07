Un 'no' della Juventus, ora una serie di opportunità per ripartire. Patrick Schick e un futuro incerto, tra Sampdoria, Inter e Psg. Tra Inter e blucerchiati ci sarebbe l'accordo, ma l'attaccante ceco sta valutando bene ogni possibilità, con il Psg più defilato nelle sue idee. E la possibilità di rimanere un altro anno a Genova comunque è una strada percorribile. UNa scelta che verrà presa dopo le visite mediche di inizio agosto, per capire se il problema è passato. E quali colori avrà il futuro.