Calciomercato | Roma, si continua a lavorare per Feghouli: gli aggiornamenti

Un'assenza pesante, quella di Mohamed Salah impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, e la partenza di Juan Manuel Iturbe in direzione Torino: per la Roma prosegue la ricerca di un sostituto per l'attacco. Continua a muoversi per individuare il profilo giusto la società giallorossa, con il ds Massara e il dg Baldissoni al lavoro a Trigoria.

Il preferito rimane sempre Sofiane Feghouli, anche se con il West Ham la trattativa non è delle più semplici: giallorossi che spingono per un'operazione in prestito, mentre il club inglese non accetterebbe questa soluzione e vorrebbe trattare il giocatore solo sulla base di una cessione a titolo definitivo con un prezzo fissato sui 10 milioni di euro. Il West Ham, dopo aver perso Zaza, deve anche valutare il 'mal di pancia' di Dimitri Payet, che non rappresenta un ostacolo diretto alla trattativa ma potrebbe comunque rallentarla.



Nessuna deadline fissata dagli Hammers e sviluppi concreti attesi durante la prossima settimana, con la Roma che se non dovesse riuscire a raggiungere Feghouli potrebbe virare su un altro obiettivo. Il maggior indicato rimane Charly Musonda, talento belga classe '96 tornato al Chelsea dopo il prestito al Betis.