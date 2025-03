La Juventus e Thiago Motta tornano ad allenarsi dopo la disfatta contro l’Atalanta: il programma della giornata.

La Juventus sta per iniziare una parte decisiva della stagione: sempre meno le partite a disposizione per conquistare un posto in Champions League, dopo essersi allontanati quasi definitivamente dalla lotta scudetto.

La squadra bianconera torna in campo per gli allenamenti dopo la pesante sconfitta per 0-4 subita all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Un risultato che ha scosso l’ambiente bianconero e che impone una reazione immediata.

Dalla possibile lotta per lo scudetto al guardarsi indietro: il pareggio tra la Lazio e l’Udinese ha graziato la Juventus, che rimane al quarto posto a +1 sui biancocelesti.

Thiago Motta e la squadra si ritrovano alla Continassa con la necessità di analizzare gli errori e ritrovare compattezza in vista dei prossimi impegni. Con la lotta per un posto in Champions League ancora apertissima, il tempo per le recriminazioni è poco: serve voltare pagina e dimostrare sul campo di poter ripartire.

La Juventus torna ad allenarsi dopo la sconfitta con l’Atalanta

Dopo la giornata di riposo concessa come da programma, la Juventus torna ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida cruciale contro la Fiorentina.

Nonostante il pesante 0-4 incassato dall’Atalanta, Thiago Motta non ha modificato il piano di lavoro, ma oggi avvierà un confronto con la squadra per analizzare la disfatta e ricompattare il gruppo. Ieri l’allenatore ha avuto un lungo colloquio con Cristiano Giuntoli, segnale di una sintonia che ora dovrà tradursi in una reazione concreta sul campo.

Cinque allenamenti separano i bianconeri dalla trasferta di Firenze, dove servirà un cambio di marcia per non compromettere la corsa al quarto posto. Intanto, in vista del match, si monitorano le condizioni di Savona, Rouhi e Conceição, che potrebbero rientrare in gruppo nei prossimi giorni per dare il loro contributo in un momento delicatissimo.