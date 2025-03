Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Le probabili scelte di Xabi Alonso e Kompany per la partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

Torna in campo la Champions League, e lo fa con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Tra le squadre che scenderanno in campo, ci sono anche le protagoniste del derby tedesco: Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

La partita sarà decisiva per il passaggio del turno, e dunque entrambe le squadre si giocano molto. La squadra di Kompany parte senza dubbio avvantaggiata dall’andata, complice una vittoria netta che influenzerà il match.

All’Allianz Arena, infatti, il Bayern Monaco ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Harry Kane e al gol di Musiala. Il Bayer Leverkusen aveva inoltre terminato la gara in dieci uomini per l’espulsione di Mukiele al 62′.

Nel calcio, però, nulla è scontato e dunque la squadra di Xabi Alonso vorrà giocarsi la sfida con le ambizioni più alte. Le probabili formazioni dei due allenatori potrebbero subire alcuni cambiamenti rispetto all’andata.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Per Kompany è probabile un cambio forzato rispetto all’andata: Neuer è infortunato, dunque potrebbe scendere in campo Urbig al suo posto. Tuttavia potrebbe essere l’unica differenza per il Bayern Monaco, che va verso la conferma del 4-2-3-1 con gli stessi giocatori che hanno vinto all’andata. Spazio ancora alla linea difensiva con Laimer, Upamecano, Kim e Davies, con Kimmich e Goretzka davanti. A supporto di Kane, invece, ci saranno ancora Olise, Musiala e Coman.

Dall’altra parte, invece, Xabi Alonso è costretto innanzitutto a cambiare alcuni giocatori a causa della squalifica di Mukiele. A difendere la porta di Hovar possibilità per Arthur, Tah, Hermoso e Hincapie, con Xhaka e Palacios come mediani. Sulla trequarti ancora Frimpong insieme ad Adli e Grimaldo, complice anche l’infortunio di Wirtz, a supporto di Schick come unico attaccante.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovár; Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie; Xhaka, Palacios; Frimpong, Adli, Grimaldo; Schick. Allenatore: Xabi Alonso

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in tv e in streaming

La partita tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport (canale 253). Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NOW. Fischio d’inizio alle ore 21:00.