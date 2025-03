Il Manchester United ha appoggiato il programma di crescita del governo, annunciando il progetto di un nuovo stadio da 100.000 posti che diventerà il centro della riqualificazione dell’area di Old Trafford.

Il Manchester United ha ufficialmente annunciato l’ambizioso piano per la costruzione di un nuovo stadio da 100.000 posti, destinato a diventare il fulcro della riqualificazione dell’area di Old Trafford.

Il club ha espresso il proprio sostegno al programma di crescita del governo britannico, sottolineando l’impatto economico e sociale del progetto, che potrebbe generare fino a 7,3 miliardi di sterline all’anno e portare alla creazione di 92.000 nuovi posti di lavoro.

Martedì, il celebre studio di architettura Foster + Partners ha svelato i primi modelli e immagini concettuali del futuro impianto, che sarà il cuore pulsante di un distretto completamente rinnovato.

Oltre al nuovo stadio, il piano prevede la costruzione di oltre 17.000 nuove abitazioni e l’arrivo di 1,8 milioni di visitatori in più ogni anno, trasformando l’area in un centro nevralgico di intrattenimento e sviluppo urbano.

Il Manchester United presenta il nuovo stadio

Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del club, ha definito il progetto “l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante” e ha sottolineato l’intento di consegnare alla città di Manchester quello che potrebbe diventare il più grande e moderno stadio di calcio al mondo.

Sul progetto è intervenuto anche Sir Alex Ferguson, storico allenatore dei Red Devils: “Il Manchester United dovrebbe sempre puntare al meglio in tutto ciò che fa, dentro e fuori dal campo, e questo include lo stadio in cui giochiamo.

Sir Alex chiede ai tifosi di andare avanti, nonostante i ricordi: “L’Old Trafford custodisce così tanti ricordi speciali per me personalmente, ma dobbiamo essere coraggiosi e cogliere questa opportunità per costruire una nuova casa, adatta al futuro, dove si possa scrivere una nuova storia”.

Il Man United si appresta dunque a scrivere una nuova pagina della propria storia, con un’infrastruttura all’avanguardia che promette di rivoluzionare il futuro del club e dell’intera comunità.