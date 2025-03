Le cifre di quanto guadagnerebbe l’Inter di Simone Inzaghi in caso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League

Dopo aver fatto molto bene nella fase del super girone di Uefa Champions League, l’Inter è rimasta l’unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione europea.

I nerazzurri sono arrivati quarti alle spalle di Liverpool, Barcellona e Arsenal, grazie alle sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta collezionate nel corso delle otto gare iniziali.

Ora la formazione di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro il Feyenoord, che ha battuto ed eliminato il Milan dalla manifestazione nel doppio confronto dei playoff.

Ma quanto guadagnerebbe l’Inter da un eventuale passaggio del turno ai quarti di finale della competizione? Secondo “Calcio e Finanza” si tratterebbe di una cifra intorno ai 12,5 milioni di euro. Andiamo nel dettaglio.

Champions League, quanto guadagnerebbe l’Inter in caso di quarti di finale

L’Inter giocherà il 5 marzo l’andata contro il Feyenoord e l’11 marzo il ritorno a San Siro. Una gara che vale molto non solo in termini di prestigio sportivo, ma anche a livello economico.

Secondo i dati di “Calcio e Finanza”, i nerazzurri percepirebbero grazie al nuovo format della competizione un bonus di 12,5 milioni di euro. Quasi due milioni in più rispetto ai 10,6 che si prendevano la scorsa stagione. Un incasso che andrebbe a far lievitare i guadagni provenienti dalla Uefa Champions League a oltre 98 milioni di euro totali incassati.

I prossimi impegni dell’Inter

Inter che, dopo il Feyenoord, sarò impegnata in campionato in casa contro il Monza prima della gara di ritorno contro gli olandesi, sempre per cercare di difendere il primo posto.

Poi, i nerazzurri avranno il delicato scontro con l’Atalanta in trasferta e il match a San Siro contro l’Udinese prima delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.