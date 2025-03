La Champions League entra nel vivo: iniziano gli ottavi. Ecco quanto vale il passaggio ai quarti di finale

La Champions League è entrata nella fase più importante. A partire dal prossimo mercoledì 4 marzo, gli ottavi di finale prenderanno ufficialmente il via.

Tante squadre si contenderanno un posto. Dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a sfidare i rivali dell’Atletico Madrid allenati da Diego Simeone, fino all’Arsenal di Arteta. Ma anche il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco, il Liverpool, il PSG e l’Inter, vale a dire l’unica italiana ancora in corsa.

A tale proposito: i nerazzurri sfideranno il Feyenoord che ai playoff della competizione ha eliminato il Milan. La gara d’andata tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e gli olandesi si giocherà il 5 marzo allo stadio De Kuip.

Ma quanto vale il passaggio ai quarti di finale? La qualificazione vale 12,5 milioni di euro a squadra.

Champions League, le protagoniste

La competizione prenderà il via il prossimo 4 marzo alle 18:45 con la sfida tra il Club Brugge e l’Aston Villa. A seguire si affronteranno Real Madrid-Atletico Madrid, PSV-Arsenal e Borussia Dortmund-Lille.

Nella giornata successiva si affronteranno Feyenoord-Inter, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Benfica-Barcellona e PSG-Liverpool. Tra queste squadre c’è la prossima vincitrice della competizione. La finale è in programma per il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. La squadra, campionessa in carica, è il Real Madrid di Carlo Ancelotti.