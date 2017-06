Calciomercato | Roma, salta Doumbia allo Sporting: decisivo l'inserimento del Fenerbahce

Sei mesi alla Roma da oggetto misterioso. Attaccante letale in Russia, giocatore smarrito nella capitale. In giallorosso Seydou Doumbia non ha lasciato un buon ricordo, anzi. Per questo appena ha potuto è tornato al CKA Mosca, prima di finire nell’ultimo anno in prestito al Basilea. L’ivoriano è legato però alla Roma fino al 2019 con un contratto da 3 milioni. Un ingaggio pesante che la società giallorossa vorrebbe smaltire: in questa direzione era stata avviata una trattativa con lo Sporting Lisbona. Sembrava potesse andare in porto, alla fine però non se ne farà più niente. Il motivo? L’inserimento del Fenerbache che offre un ingaggio maggiore al giocatore. Le due società si sentiranno la prossima settimana per cercare di chiudere la trattativa.