Juventus, Ottolini ha risolto nella giornata di oggi il contratto con il Genoa
Marco Ottolini ha risolto il proprio contratto con il Genoa: ora sarà libero di firmare con la Juventus.
La Juventus è sempre più vicina ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo: Marco Ottolini ha risolto nella giornata di oggi il suo contratto con il Genoa.
L’ormai ex rossoblù è pronto alla sua nuova avventura personale, sposando la causa bianconera per cercare di riagguantare le posizioni nobili della classifica.
Dopo l’esperienza al Genoa, dove ha portato un grande numero di plusvalenze, Ottolini sceglie Torino e la Juventus. Sistemati gli ultimi problemi burocratici prima di firmare ufficialmente la risoluzione.
A breve l’ufficialità.