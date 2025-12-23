Milan, terminate le visite di Füllkrug. A breve la firma | VIDEO
Niclas Füllkrug al centro medico Columbus per le visite mediche: nelle prossime ore è prevista la firma da nuovo giocatore del Milan
Il Milan chiude il primo colpo in attacco: Niclas Füllkrug, dopo essere atterrato nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, a Linate, sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.
L’attaccante è stato nel pomeriggio di martedì 23 dicembre al centro medico Columbus per l’idoneità sportiva, ultimo passaggio prima della firma ufficiale sul contratto prevista nella serata di martedì 23 dicembre.
Füllkrug arriva al Milan con un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.
Dopo l’idoneità sportiva manca solo la firma prima di essere ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri: con la deroga della FIGC il giocatore potrà essere in campo già per la partita con il Cagliari del 2 gennaio.