Inter, leggera distorsione al ginocchio per Bonny
Il comunicato dell’Inter sulle condizioni dell’attaccante
L’Inter perde Bonny per infortunio, in seguito a uno scontro in allenamento.
A comunicarlo la società stessa, che ha fatto sapere che l’attaccante ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro.
Di seguito la nota ufficiale del club: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro.
Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima“.