Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, leggera distorsione al ginocchio per Bonny

Redazione 23 Dicembre 2025
Inter, Bonny (imago)

Il comunicato dell’Inter sulle condizioni dell’attaccante

L’Inter perde Bonny per infortunio, in seguito a uno scontro in allenamento.

A comunicarlo la società stessa, che ha fatto sapere che l’attaccante ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro.

Di seguito la nota ufficiale del club: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro.
Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima“.