Milan, ufficiale la risoluzione con Divock Origi

Redazione 23 Dicembre 2025
L'attaccante del Milan Origi (Credits: YouTube)
Finisce la storia tra il Milan e l’attaccante belga Divock Origi: è ufficiale la risoluzione contrattuale con l’ex Liverpool

Finisce ufficialmente la storia tra il Milan e l’attaccante belga Divock Origi.

L’ex Liverpool era arrivato a Milano nell’estate post scudetto 2022, ed è sceso in campo con la maglia rossonera per 36 volte, la maggior parte da subentrato.

L’ultimo match del classe ’95  con la maglia del Milan risale a maggio 2023.

Di seguito la nota ufficiale del Milan: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.”