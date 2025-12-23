Milan, ufficiale la risoluzione con Divock Origi
Finisce la storia tra il Milan e l’attaccante belga Divock Origi: è ufficiale la risoluzione contrattuale con l’ex Liverpool
Finisce ufficialmente la storia tra il Milan e l’attaccante belga Divock Origi.
L’ex Liverpool era arrivato a Milano nell’estate post scudetto 2022, ed è sceso in campo con la maglia rossonera per 36 volte, la maggior parte da subentrato.
L’ultimo match del classe ’95 con la maglia del Milan risale a maggio 2023.
Di seguito la nota ufficiale del Milan: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.”