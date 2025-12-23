Le parole del ct della Nazionale Gennaro Gattuso: “Mondiale? Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non nasconderci alle prime difficoltà”.

Sacrificio e senso di responsabilità, questo si evince dalle parole di Gennaro Gattuso a Vivo Azzurro Tv. Il ct della Nazionale ha raccontato i suoi primi mesi sulla panchina dell’Italia.

L’obiettivo è chiaro, quasi ossessivo e Gattuso non lo nasconde: il Mondiale. Tornarci dopo anni difficili, e farlo da protagonisti.

L’ex Milan sa benissimo che per arrivarci serve un percorso mentale prima ancora che tattico: “Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà. Sono il primo a dover dare tranquillità, devo sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste. Se mi mettessi a pensare adesso alla partita di marzo non ci arriverei lucido. La lucidità e l’energia si devono perdere oggi su quello che andiamo a vedere, su quello che propone il nostro calcio e sulle scelte che dobbiamo fare. Quando arriveremo a Coverciano, in quei dieci giorni ci dedicheremo a preparare al meglio la partita”.

E sulla chiamata della Nazionale: “Quando mi è stato proposto di diventare ct ho detto subito di sì, senza chiedermi quali fossero i pro e i contro. Ho accettato e non me ne pento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Mi sento un privilegiato, un uomo molto fortunato. Ho la possibilità di allenare la Nazionale italiana e penso che milioni di persone si vorrebbero trovare al mio posto”.

Nazionale, Gattuso: “Abbiamo giocatori forti. Ho apprezzato tanto il sacrificio dei ragazzi”

Nel racconto del ct c’è spazio anche per il gruppo. Un gruppo che, come racconta Gattuso, ha risposto presente. In particolare apprezzato i sacrifici dei suoi giocatori, la disponibilità a restare anche non al meglio e la voglia di esserci sempre.

Un atteggiamento che conosce bene: lui stesso da calciatore, si è presentato più volte a Coverciano con le stampelle.

Le sue parole: “Noi abbiamo giocatori forti, anche se è un dato di fatto che sono pochi gli italiani nel nostro campionato. In questi mesi ho apprezzato molto i sacrifici fatti dai ragazzi, c’è chi è stato male ed è rimasto tutto il tempo con noi. Nella mia carriera sono arrivato tante volte con le stampelle a Coverciano. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca”