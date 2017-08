Non solo Schick e mercato in entrate per la Roma, i giallorossi lavorano anche sulle uscite e in particolar modo di due difensori: Castan e Gyomber. Per quanto riguarda il brasiliano si sta lavorando ad una risoluzione del contratto, mentre il Cluj ha fatto un'offerta per lo slovacco. Sono attese novità ma di certo la Roma sta lavorando anche sulle uscite cercando di definire la rosa da regalare a Di Francesco entro la fine di questo calciomercato.