Calciomercato - Napoli, si continua a lavorare alla cessione di Gabbiadini: incontro tra Pagliari, Giuntoli e Chiavelli

“Andrà in Bundesliga o in Premier. La prossima settimana definiremo tutto”. Con queste dichiarazioni oggi Silvio Pagliari, l’agente di Manolo Gabbiadini, ha confermato un’imminente cessione del giocatore. In giornata c’è stato un incontro tra lo stesso Pagliari, il ds del Napoli Giuntoli e l’ad Chiavelli. La richiesta del club azzurro per Gabbiadini resta sempre di 20-22 milioni: il Wolfsburg vorrebbe il giocatore in prestito (e a questa condizione al momento il Napoli non dice sì), mentre gli altri club sull’attaccante, ovvero Southampton, WBA e Schalke non offrono più di 15 milioni più bonus. Un’offerta, questa, considerata troppo bassa dal Napoli. Le parti comunque sono in costante aggiornamento per trovare un accordo economico con il club di De Laurentiis ed anche un’intesa tecnica col giocatore. La certezza però è che la storia tra Gabbiadini e il Napoli è ai titoli di coda.