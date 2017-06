Calciomercato | Milan, tra i nomi per il post Donnarumma e l'input della proprietà cinese: non si vende

Il Milan è sempre a lavoro per il dopo-Donnarumma. Dalla proprietà cinese però intanto è arrivato l'input che i portiere non si vende. E' una questione di principio: non si vogliono prendere in considerazione eventuali proposte e, se non cambieranno le cose, Donnarumma resterà a Milano fino alla scadenza del suo contratto. Questa dunque l'intenzione della proprietà cinese che non vuole aprire alla sua cessione.



Le piste per il post-Donnarumma comunque sono tre: Perin, Leno e Neto. Il portiere della Juventus però costa troppo (10/12 milioni) e se i bianconeri non abbasseranno le loro pretese - ed è difficile che lo facciano - questa è una pista che continuerà a perdere quota. Leno piace molto a Mirabelli che ieri ha già iniziato i primi sondaggi con Voeller, mentre per Perin (attualmente negli States, a Los Angeles) sono partiti i primi contatti con il giocatore stesso e il suo agente. Per lui si tratterebbe di un'operazione con un fisso più bonus legati al numero di presenze.