Calciomercato | Matias Vecino verso l'Inter

Vecino-Borja Valero, una coppia viola che può riunirsi all'Inter. I nerazzurri infatti stanno seriamente valutando di pagare la clausola di 24 milioni di euro (da pagare in due anni, 12 milioni per anno) che dovrebbe scadere il 10 agosto per portare a Milano l'uruguaiano classe '91. Vecino è un profilo che piace molto a Luciano Spalletti, tanto che avrebbe voluto portarlo anche a Roma; adesso invece potrebbe allenarlo all'Inter, in nerazzurro con Borja Valero per ricomporre a centrocampo una coppia di (ex) viola.