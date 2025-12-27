Prima della partita contro la Juventus, il direttore sportivo del Pisa Davide Vaira ha parlato del mercato dei nerazzurri

Il Pisa è pronto per affrontare la Juventus in un big match molto importante per il cammino dei nerazzurri in Serie A.

Prima della gara con i bianconeri, il ds Davide Vaira ha parlato del prossimo mercato a Sky Sport: “Due attaccanti e un centrocampista? Sì, l’idea potrebbe essere quella. Chiaramente mercato di gennaio non è semplice, abbiamo le idee abbastanza chiare su ciò che vogliamo fare. Vogliamo rinforzare il reparto offensivo. Giocatori sotto gli occhi di altri club? Qualche rumor c’è ma vogliamo rafforzarci e non indebolirci“.

Il direttore sportivo nerazzurro ha proseguito commentando il mercato in uscita e il momento attuale del Pisa, oltre alla situazione di Gilardino.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Pisa, le parole di Vaira

Vaira ha parlato così del mercato in vista di gennaio: “La proprietà nel tempo giusto ha avviato un iter economico per far sì che il mercato non sia bloccato, quindi noi quasi sicuramente potremo operare. Ci sono diversi ragazzi che si sono approcciati per la prima volta in A e lo hanno fatto nella maniera corretta. Vorremmo trattenere i migliori“.

Sul momento delicato e la situazione di Gilardino, il ds ha concluso così a DAZN: “Credo che sia stata una sola voce, abbastanza destabilizzante, una voce arrivata dall’esterno. Noi abbiamo un ambiente maturo, siamo tutti uniti verso il nostro sogno. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto da Alberto fino a oggi, ha preso una squadra quasi neofita per la Serie A e le ha dato uno spirito, un animo. Ora servono i punti, ma ha fatto un grande lavoro“.