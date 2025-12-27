Pisa-Juventus, ammonito Angori ma il gioco non si ferma: cos’è successo
Poco dopo l’inizio della gara tra Pisa e Juventus, l’arbitro Maresca ha ammonito Samuele Angori ma i bianconeri hanno ripreso subito il gioco
Una curiosità al settimo minuto di gioco della partita tra Pisa e Juventus.
Samuele Angori, in seguito a una trattenuta alla maglia di Cambiaso sulla trequarti, è stato ammonito dal direttore di gara Maresca.
Nonostante il cartellino giallo – il primo della gara – la Juventus ha battuto velocemente, senza attendere il fischio, come dovrebbe accadere per regolamento.
L’azione è terminata senza sviluppi pericolosi con il pallone che è sfilato sul fondo. Prima della rimessa, il capitano del Pisa Caracciolo ha chiesto spiegazioni al direttore di gara.