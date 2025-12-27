Lazio in silenzio stampa: “Registriamo continui errori a nostro sfavore. Chiediamo rispetto”

Il comunicato del club biancoceleste dopo il pareggio a Udine

Al termine del convulso finale di gara contro l’Udinese – terminata 1-1 con la rete di Davis – la Lazio ha deciso di non parlare nel postpartita.

Sui social, però, il club ha voluto condividere queste parole pubblicando anche un reel con una compilation di alcuni fischi arbitrali di questa stagione.

“Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.

La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”.

