Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese-Lazio, Davis pareggia all’ultimo secondo dopo un lungo check al VAR

Redazione 27 Dicembre 2025
udinese-davis-screen-interna
Keinan Davis, giocatore Udinese

Cos’è accaduto negli ultimi minuti della gara

Nel convulso finale tra Udinese e Lazio sono proprio i padroni di casa a trovare il pareggio all’ultimo secondo grazie a un gran gol di Davis.

La rete del definitivo 1-1, però, è stata convalidata dopo un lungo check al Var per un tocco di mano del numero 9 dell’Udinese propiziato da una conclusione di Zaniolo pochi secondi prima.

Dopo qualche minuto, dunque, l’arbitro Andrea Colombo conferma il gol del pareggio e la gara si chiude con le proteste di alcuni giocatori della Lazio.

Una settimana dopo la pesante sconfitta a Firenze, l’Udinese riparte dalla prestazione casalinga e dal gol di Davis.

 