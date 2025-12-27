Udinese-Lazio, Davis pareggia all’ultimo secondo dopo un lungo check al VAR
Cos’è accaduto negli ultimi minuti della gara
Nel convulso finale tra Udinese e Lazio sono proprio i padroni di casa a trovare il pareggio all’ultimo secondo grazie a un gran gol di Davis.
La rete del definitivo 1-1, però, è stata convalidata dopo un lungo check al Var per un tocco di mano del numero 9 dell’Udinese propiziato da una conclusione di Zaniolo pochi secondi prima.
Dopo qualche minuto, dunque, l’arbitro Andrea Colombo conferma il gol del pareggio e la gara si chiude con le proteste di alcuni giocatori della Lazio.
Una settimana dopo la pesante sconfitta a Firenze, l’Udinese riparte dalla prestazione casalinga e dal gol di Davis.