Calciomercato - L’Inter vuole bloccare Rodriguez del Wolfsburg per giugno

L’Inter pensa anche al futuro, o meglio alla prossima stagione. I nerazzurri infatti vogliono bloccare adesso Ricardo Rodriguez del Wolfsburg per giugno, visto che a gennaio non ci sono i margini. L'Inter lo segue da tempo e il club ha già parlato con l'entourage del giocatore. Il terzino sinistro svizzero, classe '92, ha una clausola da 22 milioni, ma anche con un minimo sconto si potrà chiudere ugualmente. Su di lui c’era anche il Paris Saint Germain ma Rodriguez vuole la Serie A e l'Italia, paese che ama e in cui il giocatore spesso ha trascorso le vacanze.