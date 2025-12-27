Prime pagine: “Maignan verso il sì”; “Attenti al Lucio”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il possibile rinnovo di Maignan con il Milan. Spazio anche al calciomercato della Roma, con il probabile arrivo di Joshua Zirkzee alla corte di Gasperini.
Tuttosport apre con la situazione della Juventus, attesa dall’impegno all’Arena contro il Pisa di Gilardino. Spazio anche al calciomercato di Inter e Milan, con le situazioni relative a Frattesi e Souza che continuano a tenere banco.
Il Corriere dello Sport apre dando uno sguardo ai prossimi impegni della Juventus di Luciano Spalletti. Spazio anche al mercato del Napoli, tra entrate e uscite.